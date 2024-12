Quotidiano.net - Le spine del governo. Meloni: diversi ma coesi. Ancora duello FI-Lega

Leggi su Quotidiano.net

"Siamo, ma la volontà di stare insieme ci rende forti e". Giorgiacoglie l’occasione dell’Assemblea nazionale di Noi Moderati per lanciare un messaggio, anzi un video-messaggio registrato, agli alleati: della serie basta liti, serve unità. Il monito arriva forte e chiaro ai suoi vicepremier: "Arriveremo al 2027", assicura Salvini in videocolmento. "Andremo avanti fino alla fine della legislatura", ripete Tajani, l’unico dei tre presente fisicamente alla kermesse di Maurizio Lupi, che li ha invitati tutti per dimostrare quanto il suo centro "sia un seme, non un cespuglio". In apparenza è calma piatta, ma le tensioni corrono sott’acqua: iltrae FI continua. Per Tajani "serve una difesa comune europea". Il Capitano replica: "Ci andrei cauto". E siccome questo tema può diventare uno dei principali campi di battaglia in Europa, il rischio per Giorgia è che gli scontri a Bruxelles assumano proporzioni tali da riverberare sulla maggioranza in Italia.