Anteprima24.it - Lavoro, Matera (FdI): ‘Dati Istat risultato azione Governo’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati diffusi i datidel mese di ottobre riguardanti il, dati ampiamente positivi che lasciano intravedere l’del Governo Meloni”.Lo sottolinea in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, capogruppo in Commissione Politiche UE del Senato.“Snocciolando i dati – prosegue– vediamo che a ottobre il numero di occupati torna a crescere sia sul mese precedente (+47mila), ma anche rispetto a ottobre 2023 (+363mila).Il dato che accolgo con più favore, però, è anche il tasso di disoccupgiovanile in calo di 1,1%. Non solo, il tasso generale di disoccupati non è mai stato così basso, almeno dal 2007, ultimo anno nel quale l’ha registrato lo stesso dato odierno.Questi numeri – continua – non possono essere strumentalizzati dalle Opposizioni e ci dicono chiaramente che il Governo, lavorando con serietà e a testa bassa, sta ottenendo risultati tangibili.