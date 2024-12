La storia di Gennaro Giordano suicida per mobbing sul lavoro | Ce l’hanno con me perché sono gay

Leggi su Open.online

, 39enne di Napoli, si è ucciso il 2 dicembre 2023. Aveva una depressione collegata al suoin un centro commerciale di Torre Annunziata. Prima di uccidersi ha scritto cinque lettere. Dove scriveva di essere vittima dida parte di tre colleghi. Uno di questi, è l’accusa, lo discriminava anche per la sua omosessualità. Il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, l’aggiunto Giovanni Cilenti e il sostituto Andreana Ambrosino hanno aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Nel frattempo l’analisi del telefonino e dello smartwatch dihanno portato alcuni riscontri al racconto.Le lettereNelle lettere, fa sapere oggi il Mattino,accusava tre persone che operavano pressioni psicologiche su di lui. Due donne al vertice del centro e responsabili delle risorse umane lo avrebbero costretto a eseguire «compiti fuori mansioni a lui assegnate», per le quali non sarebbe stato neanche retribuito.