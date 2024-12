Metropolitanmagazine.it - La rivelazione shock di Elton John: “Sono diventato cieco”

Sirha rivelato di aver perso la vista in una confessione sulla sua salute definita “straziante” dai media, riporta la stampa internazionale.La visione limitata la rockstar è stato costretto a dare forfait in diverse occasioni, ma non ha voluto rinunciare all’evento di domenica sera. “Non ho potuto assistere ad alcune presentazioni perché, come sapete, ho perso la vista”, ha detto il cantante 77enne durante l’evento di gala a Londra per la prima dello spettacolo, adattamento dell’omonimo film del 2006. “Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista”, ha detto la leggenda 77enne della musica. Sir, durante la messa in scena, è stato assistito dal marito David fuori dal palco. L’icona ha infatti attribuito al marito il merito di averlo aiutato (definendolo “la sua roccia”) in questo duro periodo dove la sua vista è via via calata.