La pista di pattinaggio trova casa. “Sarà in piazzale Don Minzoni”

Pisa, 2 dicembre 2024 – “Pisa avrà la suadisu ghiaccio e gli eventi di Natale cominceranno il 5 dicembre, come da calendario”. Lo conferma Federico Pieragnoli direttore di Confcommercio Pisa, una delle tre associazioni (insieme a Fm Allestimenti e Alla Vigna Group) che hanno vinto il bando di gara da 380mila euro del Comune di Pisa per gestire la programmazione e l’organizzazione degli eventi natalizi per il quadriennio 2024-2027. Una serie di iniziative che uniscono tradizione ma anche rinnovamento, a cominciare proprio dalladi ghiaccio. Gli appassionati di, infatti, non si daranno più appuntamento in piazza Vittorio Emanuele, storica location della: nonostante la volontà della giunta comunale, che da delibera intendeva collocarla al Giardino Scotto, “per questioni logistiche è stato deciso di istallarla inDon Giovanni, lo sbocco di Mezzogiorno del Ponte della Vittoria”.