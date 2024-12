Quotidiano.net - Italiani stressati dal lavoro. Il 36% vorrebbe dimettersi

IL FENOMENO della Great Resignation non molla. Dopo il boom di dimissioni post pandemia, la voglia di cambiare occupazione rallenta ma resta comunque alta. Più di un italiano su tre, il 36%, pensa ancora di lasciare ilentro i prossimi sei mesi. Inoltre, nonostante il 63% abbia una percezione complessivamente positiva del proprio posto di, il 53% afferma di sentirsi stressato. Lo certifica ManpowerGroup nel suo Global Talent Barometer, uno studio svolto in 16 Paesi su un campione di oltre 12.000 intervistati. In particolare, analizzando i tre parametri chiave (benessere, soddisfazione lavorativa e fiducia) nel nostro Paese, il 60% dei lavoratori registra un livello di benessere positivo nel proprio ambiente di(rispetto a un Indice Benessere globale del 64%); il 58% si ritiene soddisfatto a livello lavorativo (Indice Soddisfazione lavorativa globale 63%) e il 70% ha fiducia nelle proprie competenze e nel proprio posto di(Indice Fiducia globale 74%).