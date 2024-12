Lettera43.it - Intesa Sanpaolo down, disservizi sull’app: mancano gli accrediti di stipendi e pensioni

su larga scala stanno interessando i clienti die del servizio Isybank, con difficoltà nell’accesso ai conti online e mancatidi. A partire dalle prime ore del 2 dicembre, l’app della banca e il sito web hanno registrato gravi malfunzionamenti, con migliaia segnalazioni raccolte sudetector. Gli utenti hanno lamentato messaggi di errore nel tentativo di accedere all’home banking, mentre l’istituto ha fatto sapere di essere «al lavoro per ripristinare la piena operatività». Questo episodio rappresenta il quintosignificativo in poco più di un mese.Le preoccupazioni degli utenti nel primo giorno bancabile di dicembreLe segnalazioni, diffuse in tutta Italia, hanno inondato i social media e il call center dell’istituto, soprattutto perché molti utenti riportano l’assenza degliprevisti nel primo giorno bancabile di dicembre.