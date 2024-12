Thesocialpost.it - Imu, entro quando si paga il saldo: i conti da fare e le esenzioni, ecco chi non paga. La guida

Leggi su Thesocialpost.it

lunedì 16 dicembre deve essere versato il2024 dell’Imu, l’imposta municipale unica sugli immobili. Vediamo in questa semplicetutto quello che c’è da sapere sulla tassa sulla casa: ida, le aliquote, le, chi non devere e alcuni casi speciali.Partiamo daldi dicembre.il 17 giugno dovreste averto l’acconto (il 50% dell’importo) determinato su quanto versato nel 2023. In occasione del, da versareil 16 dicembre, ivanno rifatti calcolando l’Imu dovuta per l’intero anno, tenendo conto di eventuali acquisti, vendite, successioni, cambiamenti di destinazione, applicando le aliquote decise per il 2024 dal Comune, per poi detrarre l’acconto. Ma attenzione: se il Comune non avesse deliberato le nuove aliquote, valgono quelle del 2023, e se non ci sono state variazioni nel proprio patrimonio immobiliare, basterà versareil 16 dicembre lo stesso importo corrisposto a giugno.