Iodonna.it - Il calciatore si racconta per la prima volta al programma di Mara Venier su Rai1

Leggi su Iodonna.it

Gigi Buffon per laa Domenica In da. Nel corso della lunga intervista il campione parla degli attacchi di panico di cui è stato vittima per un lungo periodo, oggi superati, e dichiara: «Erano già due tre mesi che devo dire ero un po’ debilitato, così a livello di fisico e sentivo le gambe sempre stanche, sentivo la testa e la mente offuscata. era come se fossi posseduto da un altro».(immagini www.raiplay.it)iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Gigi Buffon parla dei suoi attacchi di panico a “Domenica In”: «Come se fossi posseduto» iO Donna.