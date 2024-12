Nerdpool.it - Gli sviluppatori di Unravel svelano Hela

Windup Games e Knight Peak hanno pubblicato un nuovo e affascinante trailer perun’incantevole avventura in 3D in cui i giocatori sono invitati a esplorare paesaggi di ispirazione scandinava e a risolvere enigmi in un mondo in cui si intrecciano storie commoventi e la bellezza della natura. Previsto per PC e console,è il titolo di debutto di Windup Games, già creatori di, che riunisce veterani del settore e nuovi talenti.Quando una strega gentile si ammala, i suoi familiari intraprendono un viaggio per salvarle la vita. Nei panni di un piccolo e intrepido topo, i giocatori devono avventurarsi, raccogliere gli ingredienti e preparare pozioni magiche per ripristinare la sua forza.incoraggia i giocatori a lavorare fianco a fianco per superare le sfide che li attendono.