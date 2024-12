Ilrestodelcarlino.it - Giunta Emilia Romagna, per de Pascale è l’ora delle scelte: le ultime notizie

Bologna, 2 dicembre 2024 – Via alla settimana decisiva per la composizione delladi Michele de. Se, infatti, il neo governatore s’insedierà a metà dicembre, il grosso dei giochi dovrebbe chiudersi a breve (così da programmare anche l’incontro con Giorgia Meloni a squadra già formata). Il borsino del toto-assessori va su e giù da giorni tra equilibri territoriali e di correnti, ma al netto di alcune certezze. La prima, Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro, che si scalda per la riconferma. La seconda certezza è la ’quota millennial’, molto sentita da deche di anni ne ha 39. Per questo in lizza per un posto inci sono giovani campioni e campionesse di preferenze come Isabella Conti, 42 anni, ex sindaca di San Lazzaro in quota Bologna; Alessio Mammi, 44 anni, in quota Reggio, e Alice Parma, 36 anni, ex prima cittadina di Santarcangelo (Rimini).