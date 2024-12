Sport.quotidiano.net - Girone A. La Pro Patria s’illude. Nel finale arriva l’1-1 della Pro Vercelli

BUSTO ARSIZIO (Varese) Solo un pareggio (1-1) per la Proche nel “classico“ contro la Progiocato ieri nel tardo pomeriggio allo stadio Carlo Speroni dinanzi a 650 spettatori, si è fatta raggiungere neldagli avversari. Mister Riccardo Colombo per contrapporsi al 3-5-2 delle bianche casacche, schiera i tigrotti optando per un 3-4-2-1 con Rovida tra i pali, Bashi, Alcibiade e Cavalli a comporre la retroguardia, Somma e Piran esterni di centrocampo, Palazzi in regia con Ferri e Palazzi mezzali, Curatolo e Pitou sulla trequarti per innescare l’unica punta di ruolo Toci. Dopo un primo tempo non particolarmente generoso sul piano dello spettacolo, la partita si accende nella seconda frazione di gioco. Sono i giocatori biancoblù a passare in vantaggio (nella foto l’esultanza) per primi grazie al colpo di testa di Cavalli, che batte Rizzo, portierePro