Ilgiorno.it - Dodici milioni a Bruzzano e per il Famedio

Leggi su Ilgiorno.it

Il Comune avvia il restauro deldel Cimitero Monumentale (nella foto). La Giunta ha deliberato il primo lotto di interventi da duedi euro dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. Nella stessa seduta sono stati stanziati 10,6di euro per interventi di completamento al cimitero di. Le opere più urgenti per il restyling del, oggetto della delibera e previste nel 2025, hanno un valore di duedi euro e sono state finanziate nel vigente Piano triennale delle opere. Riguardano il restauro conservativo delle superfici delle facciate in pietra arenaria, le aperture e i pinnacoli, sottoposte all’azione degli agenti atmosferici e degli sbalzi termici. Il progetto approvato dalla Soprintendenza prevede interventi di pulitura, consolidamento e protezione delle facciate, oltre che di recupero di tessere musive, rovinate o distaccate, sulle lunette dei tre portali di accesso, raffiguranti le allegorie della Luce, della Storia e della Fama.