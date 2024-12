Ilgiorno.it - Diabete, screening gratuito e senza prenotazione martedì 3 dicembre a Milano

diabetologico gratis a, sul piazzale di Palazzo Pirelli: tutti i lombardi potranno recarsi al Pirellone per un controllo glicemico finalizzato a prevenire il. "Dopo il grande successo dei due appuntamenti che abbiamo ospitato al Pirellone a novembre dando a tutti i cittadini la possibilità di vaccinarsi liberamente e, domani sarà possibile effettuare gratuitamente lodiabietologico, anche stavoltanecessità di, sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta – sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani –. Prosegue così la nostra campagna per sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione.