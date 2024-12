Dalla Regione Lombardia 65 milioni per il nuovo centro di neuropsichiatria infantile a Dalmine

Bergamonews.it - Dalla Regione Lombardia 6,5 milioni per il nuovo centro di neuropsichiatria infantile a Dalmine

Si potenzia la rete territoriale die dell’Adolescenza (NPI) dell’ASST di Bergamo Ovest, con l’apertura di unanche a, grazie allo stanziamento di 6,5di euro da parte dell’Assessorato al Welfare di. Il finanziamento rientra nel provvedimento approvato oggi in giunta e finalizzato a destinare 236di euro complessivi, di risorse proprie e straordinarie, per progetti strategici sulla rete infrastrutturale pubblica del Servizio Sanitario regionale.“Ringrazio il collega Guido Bertolaso per questo ulteriore stanziamento di risorse da mettere a disposizione della sanità bergamasca, in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del sistema sociosanitario regionale, tracciate con il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile – dichiara l’Assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi -.