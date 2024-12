Romadailynews.it - CINEMA. VOLANO LE FARFALLE DI JOSEPH NENCI, IL FILM PRESTO A ROMA

, 2 dicembre 2024 – Non si ferma il ‘volo’ di ‘Ancorale’, ilditratto dal libro ‘Vivere volando’ di Giorgia Righi, la storia di una giovane ragazza affetta da Atassia di Friedrich, una malattia degenerativa molto rara.Sale ancora piene, come accaduto l’altro giorno alAstra di Pesaro. Ela pellicola tornerà a.In un ‘viaggio emozionale’ alla ricerca di coraggio e speranza per una vita piena di ‘sfide’, il racconto fa conoscere agli spettatori Giorgia, la ‘ragazza delle’.“Non so dove stia andando, nemmeno in che luogo mi trovi ora, ma mi sento leggera e libera come non mi sono mai sentita prima. Volo” sono le parole utilizzate dall’autrice del libro, pubblicato da Letteratura Alternativa.Un’opera che fa sognare e cattura il pubblico per la sua empatica bellezza.