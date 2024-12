Lanazione.it - Carolina ha scelto Nottola: "Una grande opportunità. Tanto lavoro, buoni rapporti"

È stato quando itra il personale degli Ospedali riuniti della Valdichiana Senese, la Asl Sud-Est e la politica hanno toccato il punto più basso, con i dipendenti in stato di agitazione e pronti a proclamare lo sciopero, che venne comunicata l’apertura ad una sperimentazione, unica a livello nazionale, per dare una prima risposta al problema degli organici inadeguati. A parlarne, a fine gennaio, fu Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità; oggi, dopo dieci mesi, due giovani medici, un’ortopedica e un nefrologo, hanno preso servizio a, avendo vinto i rispettivi concorsi. Tempistica che si può definire quasi lampo, per le procedure di reclutamento della pubblica amministrazione e ancora più della sanità, in forte allarme per la mancanza di fondi da destinare alle assunzioni.