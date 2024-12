Bollicinevip.com - Carlo Conti svela i cantanti in gara a Sanremo 2025, chi è stato escluso dal cast

ta la lista dei 30 big inal Festival di, chi sono gli esclusirende noto ildi, ecco chi farà parte delLa 75esima edizione del Festival diandrà in onda dall’11 al 15 febbraiosu Rai Uno e sarà condotta da. Ieri, domenica 1 dicembre 2024, il noto conduttore hato la lista dei big che parteciperanno alla kermesse musicale durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.Questi sono iche parteciperanno alla 75esima edizione del Festival di:Achille LauroComeCoseClaraGaiaFedezFrancesco GabbaniWilly PeyoteNoemiRose VillainBrunori SasMassimo RanieriFrancesca MichielinTony EffeElodieRkomiModàIramaThe KolorsEmis KillaSarah ToscanoSimone CristicchiJoah ThieleBreshOllySerena BrancaleGiorgiaMarcella BellaShablo, Guè, Joshua e TormentoLucio CorsiRocco HuntFestival di(Screenshot video Youtube @Rai)ha rivelato che non èsemplice scegliere, a parer suo molti altrimeritavano di far parte deldella famosa kermesse musicale.