Bologna arriva il Monza in Coppa Italia al Dall' Ara | ampio turnover per Italiano

, 2 dicembre 2024 – Dopo la scorpacciata di gol di sabato sera sul Venezia, ilsarà di nuovo in scena domani sera al’Ara in, dove agli ottavi sfiderà ildi Alessandro Nesta (ore 18.30, diretta suUno). Una ghiotta opportunità per tenere viva la corsia preferenziale che porta all’Europa, dopo il jolly conquistato con il quinto posto raggiunto la passata stagione in Serie A, che ha consentito alla squadra dino di passare direttamente tra le migliori 16, evitando così i primi turni di agosto, spesso trappola in passato per i rossoblù. E una ghiotta opportunità anche per il momento in cui le due squadre si affacciano a questa manifestazione, con ilin fiducia (vinte 4 nelle ultime 5 in Serie A) e unche arranca, penultimo in classifica e senza vittorie da 6 partite.