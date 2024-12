Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo che i giovani restino a vivere qui"

A pochi giorni dal Natale arriva il bilancio dei primi sei mesi di mandato del neoeletto sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Mesi nei quali si sono resi cruciali, da subito, temi come turismo, sicurezza e maltempo. Tre parole per descrivere questi primi mesi da sindaco? "Entusiasmo, energia, efficienza. I primi risultati che abbiamo già sperimentato nel vedere realizzati alcuni obiettivi del programma come l’impostazione della riorganizzazione della macchina comunale e l’elezione dei nuovi consigli di zona". Lei ha tenuto per sé l’importante e difficile delega al turismo. I punti fondamentali per la prossima stagione turistica? "La priorità è quella di pensare quale modello turistico si vuole progettare per la città. Continueremo a lavorare sui grandi eventi internazionali e su quelli sportivi in particolare, anche per allungare la stagione turistica.