Formiche.net - Unicità italiana, la (vera) leva del turismo di lusso. Parla Jelinic (Enit)

Ci avviciniamo a grandi passi all’anno del Giubileo. Ma anche l’anno di preparazione alle Olimpiadi. Insomma, una sfida nella sfida che investe tantissimi attori e che vedrà schierate in prima linea le imprese del comparto ricettivo e turistiche più in generale. Una complessa macchina che è già al lavoro e che si conferma, anche quest’anno, un’eccellenza assoluta del Made in Italy. In questo 2025 che si presenta con le sembianze di un anno sfidante “sarà sulle aziende che punteremo, perché non dimentichiamoci mai che sono la spina dorsale della nostra industry”. Lo dice a Formiche.net Ivana, amministratrice delegata dispa (Agenzia nazionale per il).Anche quest’anno l’Italia si conferma una meta particolarmente attrattiva sul piano delcongressuale. Come implementare ulteriormente il settore e aggredire nuove fette di mercato?Nel settore restiamo saldi al primo posto in Europa, al secondo posto nel mondo, con Roma al settimo posto globale con 119 meeting.