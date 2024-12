Thesocialpost.it - Tredicesime, arrivano 60 miliardi ma un terzo rimarrà al fisco. Un miliardo in meno per i regali

Le, attese da 35,7 milioni di italiani tra lavoratori dipendenti e pensionati, porteranno nelle tasche dei beneficiari 59,3di euro. Tuttavia, un quarto della somma, circa 14,5, finirà nelle casse dello Stato sotto forma di imposte.Leggi anche: Ita-Lufthansa, l’Ue dà il via libera definitivo alla fusione: nasce il più grande gruppo aereo d’EuropaI numeri delleIl rapporto della Cgia di Mestre evidenzia che 16,2 milioni di pensionati e 19,5 milioni di lavoratori dipendenti riceveranno la tredicesima, con i primi a beneficiarne già a inizio mese. Per i dipendenti pubblici e privati, invece, l’attesa si prolungherà fino alle settimane centrali di dicembre.Oltre alla tredicesima, alcuni riceveranno anche un bonus di Natale: 4,6 milioni di lavoratori con redditi medio-bassi e alun figlio a carico riceveranno 100 euro netti in più.