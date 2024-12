Spazionapoli.it - Serie A, la Juve si ferma a Lecce: fuga del Napoli in classifica (FOTO)

Leggi su Spazionapoli.it

Lantus ha vinto in casa del: come cambia ladellaA dopo questa domenica di calcio.Ilsi è conto in vetta grazie alla vittoria contro il Torino nella gara di oggi alle 15.00. Gli azzurri sono risultati vittoriosi allo Stadio Olimpico Grande Torino grazie alla rete siglata da Scott McTominay. Un gol importantissimo per permettere ai ragazzi di Conte di proseguire la sua striscia positiva e conre le proprie ambizioni Scudetto.Non si è giocato invece il big match di giornata Fiorentina-Inter a causa di uno spaventoso malore accusato dal giocatore viola Bove. Attimi di paura vera quelli che si sono visti in campo, ma le ultime notizie sono confortanti: il giocatore è ricoverato e sotto osservazione all’ospedale, ma sono esclusi seri danni cardiaci o celebrali.