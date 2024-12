Schlein | sì a unità su progetto coerente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.15 "Ringrazio Avs per il rapporto leale costruito in questi mesi. Un rapporto che vogliamo sempre più stretto" e "vi ringrazio anche per questo afflato unitario,che ci ha permesso di crescere.L'non è un valore a tutti i costi, lo è se si raccoglie intorno a un,a un programma definito e a valori condivisi".Così la leader Pdall'assemblea di Europa Verde. "La nostra disponibilità c'è.La sintesi per combattere la destra la troviamo". Poi rivolta al governo:"Mettere giù le mani dal diritto di sciopero".