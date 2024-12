Dilei.it - Re Carlo, il Natale più triste senza il figlio e i nipotini

Manca ormai meno di un mese ale anche la famiglia reale si prepara ai festeggiamenti. Fonti vicine alla Corona rivelano che sarebbe già tutto stabilito: dove e con chi il Re festeggerà il giorno più dolce dell’anno, che arriva dopo un anno difficile. Il momento per ritrovare il sorriso, ma non fino in fondo. Anche quest’anno, il più caro anon sarà al suo fianco nel giorno di.Perun altroHarryÈ ormai certo, Harry e Meghan non celebreranno ilassieme alla famiglia, ma resteranno nella città di Montecito, in California, con i figli Archi, 5 anni, e Lilibet, 3 anni. Fu nel 2018 l’ultima volta che il secondogenito ditrascorse le celebrità assieme al padre. Allora i piccoli non erano ancora nati, e così per– che dopo la malattia aveva espresso la volontà di avvicinarsi aiamericani – si tratterà dell’ennesimo anno in cui non potrà fare il nonno al completo.