Liberoquotidiano.it - Nicola Pietrangeli scatenato, stronca Matteo Berrettini: gli basta una (pesantissima) frase

Leggi su Liberoquotidiano.it

Incontenibile, inarrestabile, sempre al centro delle polemiche. Si parla ancora di, icona del tennis italiano, che dall'alto dei suoi scoppiettanti 91 anni continua a menar fendenti e a dire quel che pensa, dritto al punto, senza nessun pelo sulla lingua.ha detto la sua, ovviamente senza mezzi termini, sulla recente vittoria dell'Italia in Coppa Davis, la seconda consecutiva, criticando in particolare: “Le sue due partite sono state bruttissime”. Parere peculiare, dato chea tutti è sembrato, Jannik Sinner permettendo, il migliore tra gli azzurri. Ma non è tutto. Durante un intervento nel programma Splendida Cornice su Rai 3,ha fatto un'affermazione sorprendente proprio sul ragazzo di San Candido e numero 1 al mondo, definendolo “il miglior tennista italiano di tutti i tempi.