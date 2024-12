Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, futuro in bilico. Il Comune non mette la retromarcia: "Il servizio di noleggio va avanti"

"Noi andiamocon i. E attendiamo i decreti dei ministeri". L’assessore comunale alla Mobilità, Roberta Frisoni, tira dritto. Le nuove modifiche al codice della strada mettono in dubbio ildelofferto in città con il free floating (flotte libere). "Ilin questo momento è in corso e va. Prima che vengano applicate le modifiche al codice della strada bisogna attendere che la legge venga pubblicata in Gazzetta ufficiale. Ma anche allora dovremo attendere i decreti attuativi, dunque rimaniamo in attesa". Capire se la prossima estate continueremo a vedere isfrecciare sul lungomare resta un rebus affidato ai ministeri che dovranno emanare i decreti attuativi dopo l’avvenuta approvazione della legge da parte del Parlamento.