Marchetti | Non è stato solo rose e fiori

Il Guidarello ad honorem premia la capacità visionaria di Federico. "La storia è cominciata – ha raccontato, incalzato da Bruno Vespa – nel 1999, quando ebbi l’idea di mettere insieme il nascente Internet con il mondo della moda, ma non furono. La prima difficoltà fu trovare i soldi per partire, non in banca ma dal mondo del venture capital. Ho avuto la fortuna di incontrare l’unico vero venture capitalist dell’epoca, Elserino Piol, che mi ha dato nonfiducia, ma anche 3 miliardi per il 33% di questa idea".è riuscito nell’impresa di "creare l’offerta prima della domanda" e alla fine ha venduto un’azienda valutata 5,3 miliardi di cui possedeva peròil 4% dopo i tanti necessari aumenti di capitale. "Ora – ha concluso- mi appassiona il tema ambientale; ci lavoro dal 2008 ma adesso potrei dedicarmi a tempo pieno a metter il mio spirito innovativo al servizio delle generazioni future per lasciare un mondo migliore.