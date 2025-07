Vaccino Covid l’allarme di Science | La proteina Spike può indurre l’Alzheimer ma l’Europa ha già approvato i sieri che la diffondono

Un nuovo studio pubblicato su Science solleva preoccupazioni sulla possibile connessione tra il vaccino Covid-19 e l'Alzheimer, evidenziando come la proteina Spike possa favorire la formazione di placche amiloidi. Un tema che accende il dibattito sulla sicurezza a lungo termine dei sieri approvati in Europa, nonostante le rassicurazioni delle autorità sanitarie. Resta da capire come questa scoperta influenzerà le future decisioni di vaccinazione e ricerca.

