La Fiera del Bagagliaio dopo il Sannio arriva in Irpinia con Circola

Dopo aver conquistato i borghi del Sannio e incantato le piazze del Beneventano, la Fiera del Bagagliaio approda con entusiasmo in Irpinia, nel suggestivo borgo di Rocca San Felice. Un’occasione imperdibile per scoprire creatività , tradizione e innovazione in un contesto unico. Segnatevi le date: 12 e 13 luglio 2025, per vivere insieme un’esperienza che unisce cultura, arte e comunità . Non mancate!

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver attraversato i borghi del Sannio e riempito le piazze del Beneventano di creativitĂ e bellezza, la Fiera del Bagagliaio sbarca con grande emozione per la prima volta in Irpinia, e lo fa nel meraviglioso borgo di Rocca San Felice (AV), uno dei gioielli storici dell’entroterra campano. L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, nell’ambito della terza edizione di “CIRCOLA”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Ansanto, dedicato alla sostenibilitĂ , alla cultura e alla socialitĂ . Saranno due giornate intense e ricche di iniziative: laboratori, incontri, esposizioni artistiche, mercatini del riuso, trekking, escursioni in bicicletta, cucine solari, pranzi all’aperto, performance musicali, poetry slam, reading poetici e persino discussioni filosofiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Fiera del Bagagliaio dopo il Sannio arriva in Irpinia con “Circola”

In questa notizia si parla di: fiera - bagagliaio - sannio - irpinia

