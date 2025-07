ritrovata impiccata la ragazza scomparsa nel brindisino

Tragedia nel brindisino: Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina scomparsa da giorni, è stata trovata senza vita, impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava svolgendo uno stage. La giovane di 18 anni, coinvolta in un progetto europeo con l’università di Bratislava, aveva suscitato preoccupazione con la sua misteriosa sparizione. La vicenda scuote la comunità e solleva numerosi interrogativi sul suo drammatico epilogo.

È stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove aveva lavorato la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso. La giovane si trovava in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava per svolgere uno stage all'interno di un villaggio turistico, il Meditur, che si trova lungo il litorale di Carovigno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net