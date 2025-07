Il Mostro | ecco il teaser trailer della serie Netflix di Stefano Sollima sul caso del Mostro di Firenze

Preparatevi a immergervi nel mistero più oscuro di Firenze con "Il Mostro", la serie targata Stefano Sollima. In quattro emozionanti episodi, svelerà i retroscena di uno dei casi criminali più inquietanti d’Italia. La suspense si fa intensa: il teaser trailer è già disponibile e l’attesa sta per finire. Segnate in calendario: dal 22 ottobre su Netflix, il vero volto del terrore si svelerà.

Ecco il teaser trailer e data di uscita de Il Mostro, la serie in 4 episodi firmata da Stefano Sollima che racconterà il caso del Mostro di Firenze, in arrivo su Netflix ad ottobre. Diffuso il primo teaser trailer de Il Mostro, la nuova serie creata e diretta da Stefano Sollima, sarà disponibile dal 22 ottobre su Netflix, in occasione del decimo anniversario dell’arrivo della piattaforma in Italia e a quasi 2 anni dall’ inizio delle riprese. Composta da quattro episodi, la serie ricostruisce uno dei casi criminali più oscuri della cronaca italiana: il Mostro di Firenze. Il mostro: la serie sul serial killer più spaventoso della storia italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Il Mostro: ecco il teaser trailer della serie Netflix di Stefano Sollima sul caso del Mostro di Firenze

In questa notizia si parla di: mostro - teaser - trailer - serie

Il Mostro, online il teaser trailer e la data di uscita della serie Netflix di Stefano Sollima - Preparati a immergerti nel cuore oscuro di Firenze con "Il Mostro", la nuova serie Netflix firmata Stefano Sollima.

Netflix ha annunciato la data d’uscita della serie di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze E ha pure pubblicato il primo teaser trailer. Si parla già di una possibile prima alla Mostra del cinema Vai su X

#Netflix annuncia la data di uscita e mostra il primo trailer del crime drama italiano #IlMostro, incentrato sulla storia del misterioso Mostro di Firenze. Al link tutti i dettagli: Vai su Facebook

Il Mostro, il teaser della serie sul Mostro di Firenze; Mostro di Firenze su Netflix: finalmente la data, non scelta a caso. Il trailer pieno di riferimenti; Il Mostro, Stefano Sollima racconta il serial killer che ha terrorizzato l’Italia. Il trailer della serie Netflix.

“Il Mostro”, arriva la serie evento sul mostro di Firenze diretta da Stefano Sollima - Netflix lancia il teaser trailer del nuovo show crime in 4 episodi su uno dei casi di cronaca nera più inquietanti della storia italiana che debutterà il 22 ottobre ... Come scrive msn.com

Il Mostro, la serie tv in 4 episodi che racconta il Mostro di Firenze con la regia di Stefano Sollima - Con il rilascio del teaser trailer e di una nuova immagine ufficiale, Netflix annuncia che “Il Mostro”, la serie tv in 4 ... Riporta msn.com