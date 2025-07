Nefrologi | Successo in 85% casi per cura contro prurito in malattia renale cronica

Un nuovo farmaco rivoluzionario sta portando speranza ai pazienti con malattia renale cronica e prurito invalidante. Con un successo dell’85% nei casi trattati, i nefrologi celebrano un passo importante verso il sollievo di chi convive quotidianamente con questo fastidio. Questo progresso rappresenta una svolta significativa nel miglioramento della qualità di vita degli anziani affetti da CKD. La ricerca continua, ma i risultati sono già promettenti e incoraggianti.

(Adnkronos) – “Il farmaco che attendiamo anche in Italia per i pazienti con prurito associato a malattia renale cronica (Ckd) sarebbe in grado di ridurre un sintomo tanto fastidioso quanto invalidante nell’85% dei casi. Per noi nefrologi questo traguardo è già un successo, perché parliamo di persone anziane che convivono tutto il giorno con un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nefrologi: “Successo in 85% casi per cura contro prurito in malattia renale cronica”

In questa notizia si parla di: prurito - malattia - renale - cronica

Malattia renale cronica, in arrivo nuove cure per il prurito di chi è in dialisi - La malattia renale cronica, una condizione che può cambiare drasticamente la qualità di vita, sta per ricevere nuove speranze grazie a innovativi trattamenti mirati.

“Il Prurito associato alla Malattia Renale Cronica (CKD-aP): un nuovo approccio dalla diagnosi alla cura” è un evento che approfondisce il tema del Prurito nei pazienti in dialisi. Si tratta di una condizione clinica con un impatto considerevole sulla qualità di vit Vai su Facebook

Farmaci, presto in Italia prima cura per prurito da malattia renale cronica in emodialisi; Nefrologi: Successo in 85% casi per cura contro prurito in malattia renale cronica; A breve in Italia difelikefalin, primo farmaco per i pazienti in emodialisi con prurito associato a malattia renale cronica.

Cucchiaro (Csl Vifor Italia): "Orgogliosi per terapia prurito da malattia renale cronica" - Il prurito associato a malattia renale cronica (Ckd) colpisce circa 9mila pazienti in emodialisi; è un sintomo molto diffuso, ma ancora sottostimato nonostante abbia un impatto significa ... Si legge su msn.com

Farmaci, presto in Italia prima cura per prurito da malattia renale cronica in emodialisi - E' terminata la fase di negoziazione con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità di difelikefalin e si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Secondo msn.com