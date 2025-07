Sesta generazione ecco perché lo Scaf rischia di fare la fine dell’Eurofighter

La sesta generazione di sistemi d'arma si sta rivelando un vero banco di prova per i programmi europei di difesa. Lo Scaf, il progetto franco-tedesco-spagnolo per un sistema di combattimento aereo avanzato, rischia di seguire le orme dell’Eurofighter, con ingarbugliamenti e ritardi che ne minano il successo. La governance complessa e le sfide amministrative potrebbero compromettere questa ambizione di innovazione militare, lasciando l’Europa indietro nella corsa alle tecnologie del futuro.

Certi programmi non ingranano, fanno dei giri immensi e poi si arenano lo stesso. Questo appare il destino dello Scaf (Système de combat aérien du futur), il programma franco-tedesco-spagnolo per sviluppare un sistema di combattimento aereo di sesta generazione. Dassault Aviation (prime contractor dello Scaf per la Francia) ha rivelato, per bocca del suo ceo, Eric Trappier, che la governance del programma continua a rappresentare un problema. Stavolta, il pomo della discordia è rappresentato dal primo pilastro del programma, vale a dire il progetto core del caccia Ngf (New generation fighter) che costituirà il nucleo del sistema di sistemi.