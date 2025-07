LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan guadagna punti allo sprint intermedio

Segui in tempo reale le emozioni del Tour de France 2025, con aggiornamenti live sulla tappa di oggi. Milano si distingue nello sprint intermedio, guadagnando punti preziosi. Resta con noi per scoprire come si evolve la corsa e chi dominerà questa spettacolare giornata di ciclismo. Clicca qui per non perdere neanche un attimo di tutta l’azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Inizia la Cote de Belbeuf (1.3 km al 9.1% di pendenza media). I quattro fuggitivi prendono la salita con 10? di vantaggio. 16.47 Queste le posizioni al traguardo volante di Saint Adrien: 1 ABRAHAMSEN Jonas 20 2 ASGREEN Kasper 17 3 MARTINEZ Lenny 15 4 GACHIGNARD Thomas 13 5 MILAN Jonathan 11 6 GIRMAY Biniam 10 7 MERLIER Tim 9 8 TURGIS Anthony 8 9 CONSONNI Simone 7 10 DRIZNERS Jarrad 6 11 VAN MOER Brent 5 12 BERCKMOES Jenno 4 13 PAGE Hugo 3 14 STANNARD Robert 2 15 BUITRAGO Santiago 1 16.46 In gruppo Milan domina la volata davanti a Girmay e Merlier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan guadagna punti allo sprint intermedio

