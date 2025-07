Stankovic Inter si va verso l’addio! In chiusura la trattativa del figlio d’arte verso il Club Brugges Le cifre

L'addio di Aleksandar Stankovic all'Inter sembra ormai imminente, con la trattativa in fase conclusiva verso il Club Brugges. Il giovane centrocampista serbo, figlio d’arte, ha brillato nella sua esperienza a Lucerna, e ora si appresta a compiere un nuovo passo nella sua carriera. Le cifre dell’affare sono state svelate, segnando un capitolo importante per il suo percorso professionale e per il futuro delle due società .

dell'affare. La trattativa tra l' Inter e il Club Brugges per il trasferimento di Aleksandar Stankovic sembra essere ormai giunta alla fase finale. Il giovane centrocampista serbo, figlio d'arte, è rientrato alla base dopo una stagione molto positiva in Svizzera, dove ha vestito la maglia del Lucerna. Nella sua esperienza in Super League, Stankovic ha giocato 38 partite, segnando 3 gol e fornendo 2 assist, mostrando di avere grandi potenzialitĂ . La sua prestazione ha attirato l'interesse di diversi club, ma alla fine è stato il Club Brugges a prevalere nella corsa per assicurarsi il giocatore.

