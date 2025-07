Douglas Luiz Juve potrebbe lasciare i bianconeri in prestito? Secca risposta del club | e sull’interesse dell’Aston Villa… Ultime

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus resta avvolto da incognite: il club bianconero, secondo fonti affidabili, sta valutando la possibilità di un prestito per il centrocampista brasiliano, nel tentativo di rafforzare le casse societarie. La questione si infiamma con l'interesse dell'Aston Villa, ma qualunque decisione sarà presa nel rispetto delle strategie e delle esigenze della squadra. Resta da capire quale sarà il prossimo capitolo di questa trattativa ancora tutta da scrivere.

Douglas Luiz Juve, potrebbe lasciare i bianconeri in prestito? Tutti i dettagli sul centrocampista brasiliano. Il calciomercato Juventus sta valutando attentamente il futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che potrebbe lasciare il club bianconero durante questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juve ha aperto alla possibilità di cedere Douglas Luiz per cercare di fare cassa, visto che il giocatore non è considerato fondamentale per il progetto tecnico di Igor Tudor. Tra le opzioni in campo, la Vecchia Signora sta cercando di trovare un accordo che permetta di monetizzare dalla sua cessione, soprattutto in un mercato che vede la Juventus impegnata in diverse trattative per rinforzare la squadra.