Salvini vince sulle auto diesel Euro 5 ma a perderci è la nostra salute

Nel dibattito tra mobilità e salute, Matteo Salvini ha ottenuto una vittoria politica approvando un emendamento che prolunga la vita ai veicoli diesel Euro 5 nelle quattro Regioni del bacino padano. Tuttavia, questa decisione rischia di pesare sulla salute pubblica, con costi invisibili che ammontano a 232 inquinanti e danni all’ambiente. La domanda è: a chi conviene davvero questa scelta?

Alla fine ha vinto Matteo Salvini. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha comunicato che l’approvazione dell’ultimo emendamento del Decreto legge Infrastrutture allungherà la vita dei mezzi a motore più inquinanti nelle quattro Regioni del bacino padano: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Il primo firmatario della modifica è stato Riccardo Molinari, deputato della Lega. Nello specifico, il blocco alla circolazione delle automobili diesel di classe Euro 5 è stato posticipato di un anno, dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026. La misura, inoltre, potrà essere sostituita da da strumenti normativi diversi ma ugualmente efficaci nella riduzione delle sostanze inquinanti nell’aria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Salvini vince sulle auto diesel Euro 5, ma a perderci è la nostra salute

In questa notizia si parla di: salvini - vince - auto - diesel

(? Edoardo Nastri) Via libera all’emendamento al decreto Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. A comunicarlo è... Vai su Facebook

Pianura avvelenata | Salvini vince sulle auto diesel Euro 5, ma a perderci è la nostra salute; Salvini scende in campo per fermare il blocco delle auto diesel Euro 5; Blocco auto diesel euro 5: il ministro Salvini al lavoro per scongiurarlo.

Salvini festeggia per il rinvio del blocco alle auto diesel Euro 5 - Con un emendamento al dl Infrastrutture, è stato posticipato al 1 ottobre 2026 il divieto ai veicoli diesel Euro 5. startmag.it scrive

Auto diesel Euro 5, blocco rinviato di un anno: stop alla circolazione nel 2026. Cosa cambia con l'emendamento al dl Infrastrutture - Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Come scrive msn.com