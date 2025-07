Treviglio rissa in un locale | sospesa per 15 giorni la licenza dell’attività

Una tranquilla serata a Treviglio si è trasformata in un evento drammatico, con una rissa violenta esplosa all’interno di un locale. Le conseguenze non si sono fatte attendere: la licenza di somministrazione di alimenti e bevande è stata sospesa per 15 giorni. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul controllo del divertimento pubblico, lasciando il pubblico e gli esercenti in attesa di risposte e misure più efficaci.

IL CASO. Una rissa violenta scoppiata all’interno di un locale ha portato alla sospensione della licenza per somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treviglio, rissa in un locale: sospesa per 15 giorni la licenza dell’attività

Treviglio, rissa in un locale: sospesa per 15 giorni la licenza dell’attività - Durante gli scontri, uno degli uomini coinvolti ha riportato lesioni gravi, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza al pronto soccorso. Scrive ecodibergamo.it

Treviglio, rissa al bar in centro - L'Eco di Bergamo - Serata movimentata quella di sabato 11 gennaio a Treviglio: in un bar del centro si è registrata una rissa durante la quale sarebbe stato anche spruzzato dello spray al peperoncino, mentre vicino ... Come scrive ecodibergamo.it