L’ex Bond Girl Caterina Murino incinta a 47 anni

L’ex Bond Girl Caterina Murino, simbolo di eleganza e talento, sorprende tutti annunciando la sua gravidanza a 47 anni. Dopo aver conquistato il grande schermo con 007 Casino Royale, ora si apre con sincerità sulle sfide affrontate per diventare mamma. La sua storia è un esempio di coraggio e speranza, dimostrando che i sogni non hanno età e che la vita può riservare sorprese meravigliose quando meno te lo aspetti.

L'ex Bond Girl Caterina Murino è incinta: a 47 anni l'attrice sarda aspetta il primo figlio con il suo compagno, l'avvocato francese Édouard Rigau. Caterina Murino è incinta a 47 anni. Murino, che ha raggiunto l'apice della notorietà grazie al ruolo di Bond Girl nel film 007 Casino Royale, lo ha rivelato al settimanale francese Gala, aprendosi anche sulle enormi difficoltà affrontate: «Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura, non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre».