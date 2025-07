PSP PSVITA ARK-4 r189 | Release di Emergenza – Correzione di un Bug Critico

Se possiedi una PSP o PS Vita e sei appassionato di Custom Firmware, l'ultimo aggiornamento di ARK-4 r189 è una svolta fondamentale. Rilasciato in urgenza, questo fix risolve un bug critico che bloccava le impostazioni CFW in versioni precedenti e garantisce un'esperienza senza intoppi. Aggiornare è essenziale per mantenere il massimo delle funzionalità e la compatibilità. La nuova versione di ARK-4 è moderna, affidabile e pronta a ridefinire il modo di usare il tuo dispositivo.

Il team di ARK-4 ha rilasciato un aggiornamento d’emergenza per risolvere un problema critico introdotto nella versione precedente. ARK-4 r189 corregge un bug che impediva l’attivazione delle impostazioni della CFW in r188, garantendo il corretto funzionamento su PSP e PS Vita. Poiché la connessione WPA2 non funziona in r188, potrebbe essere necessario installare questa versione manualmente. ARK-4 è una Custom Firmware moderna e avanzata per PSP e PS Vita (ePSP), che offre funzionalità uniche e migliorate rispetto alle CFW classiche. Cos’è ARK-4?. ARK-4 è l’ultima evoluzione delle Custom Firmware per PSP, erede di PRO e ME, con: Supporto per tutti i modelli di PSP (inclusi devkit e testkit) e PS Vita Ottimizzazione avanzata del driver Inferno 2 ISO Compatibilità con homebrew, plugin e giochi PS1 tramite Popcorn Controller cIPL migliorato per CFW permanente con protezione anti-brick Sistema di aggiornamento OTA (via Internet) Despertar del Cementerio v10 per ripristinare PSP brickati Maggiori informazioni sul Wiki ufficiale di ARK-4 Indice Rapido. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net