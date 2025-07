tiro a volo samantha simonton si impone nello skeet a lonato sara bongini miglior azzurra

A Lonato del Garda si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, con una spettacolare finale dello skeet femminile. La doppietta statunitense, guidata da Samantha Simonton, ha dominato la scena, mentre le nostre rappresentanti hanno faticato nelle qualificazioni, con Sara Bongini come miglior azzurra. La sfida tra le statunitensi si è conclusa con la vittoria di Simonton, certificando un’altra emozionante pagina di questa affascinante disciplina.

Si è disputata a Lonato del Garda, in Italia, per la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, la finale dello skeet femminile: doppietta statunitense con Samantha Simonton davanti a Dania Jo Vizzi, mentre le azzurre al via sono uscite tutte nelle qualificazioni, con la migliore che è stata Sara Bongini. In finale il derby statunitense è andato a Samantha Simonton, che al termine dei 60 piattelli regolamentari ha superato la connazionale Dania Jo Vizzi con lo score di 56-53, mentre è salita sul gradino più basso del podio la cinese Jiang Yiting, eliminata in terza posizione con 4550. Quarta piazza per l’ ellenica Emmanouela Katzouraki, eliminata a quota 3540, mentre si è fermata in quinta posizione la messicana Gabriela Rodriguez, uscita di scena con lo score di 2630, infine si è classificata sesta ed ultima la finlandese Marjut Heinonen, eliminata a quota 1720. 🔗 Leggi su Oasport.it