Vivi un martedì ricco di emozioni con la replica delle puntate di Forbidden Fruit, trasmesse su Canale 5. Se ti sei perso gli episodi 7 e 8 del 8 luglio, niente paura: i video Mediaset sono disponibili in streaming per rivivere ogni scena di questa soap turca avvincente. Scopri come Ender affronta la sua disperazione e quale sarà il suo prossimo passo, perché il dramma è solo all'inizio e le sorprese non finiscono qui.

Doppio appuntamento oggi – martedì 8 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 7 e 8 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Ender è disperata perché ha capito di aver perso tutto. Prova a recarsi alla scuola del figlio per cercare di vederlo e parlare con lui, ma gli uomini assoldati dal marito glielo impediscono. Halit manda il suo uomo più fidato a casa di Zeynep e Yildiz. Quest’ultima non lo fa entrare e gli dice di non farsi vedere mai più. Ender, avendo perso tutto dopo il divorzio da Halit, versa in uno stato di profonda prostrazione. Rientrando a casa di pomeriggio, suo fratello Caner la trova ancora in vestaglia e, a quel punto, cerca di risvegliare in lei la voglia di riscossa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntate del 8 luglio in streaming | Video Mediaset

