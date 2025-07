Aeroporto di Bergamo entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo | Ho visto un uomo scappare dagli steward

Un incidente drammatico scuote l’aeroporto di Bergamo: un uomo, entrato in pista e attratto dal motore di un aereo, perde la vita tragicamente. Poco dopo le 10 del mattino, testimoni hanno visto un individuo scappare dagli steward, creando un forte clamore. Le operazioni sono state sospese fino alle 12, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa scena sconvolgente. La sicurezza dell’aeroporto sarà certamente al centro di approfondimenti urgenti e approfonditi.

È successo poco dopo le 10 del mattino. La persona avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo verso un jet che in quel momento si stava preparando al decollo. Operazioni sospese fino alle 12.

