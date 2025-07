Metro non accessibili per i disabili la denuncia di Forza Italia | Milano non è una città per tutti

Milano si vanta di essere una Smart City, ma la realtà delle sue strade racconta un'altra storia: quelle barriere architettoniche invisibili che ancora ostacolano la vita di tanti disabili. La denuncia di Forza Italia e le parole di Luca Bernardo scuotono le coscienze e chiedono un impegno concreto per rendere la città accessibile a tutti. È ora di agire e trasformare questa promessa in realtà. Continua a leggere.

Il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Luca Bernardo, ha denunciato la mancata attuazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, volto a garantire quell'accessibilità urbana che oggi manca. "Milano è una Smart City a detta dei più, invece sembra il Terzo Mondo da questo punto di vista", ha commentato il Capogruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

