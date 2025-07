Il giudice conferma | Affido condiviso per i Rolex di Blasi e Totti

In un aggiornamento che tiene banco tra i fan e gli addetti ai lavori, il tribunale di Roma ha confermato l'affido condiviso dei celebri Rolex di Blasi e Totti. Questa decisione, ancora provvisoria, sottolinea come anche gli oggetti più emblematici possano diventare protagonisti di una vicenda legale complessa e ricca di sfumature. Ma cosa significa davvero questa scelta per i due ex coniugi? Scopriamolo insieme.

“Affido condiviso” per i quattro Rolex al centro della disputa tra Ilary Blasi e Francesco Totti: il tribunale civile di Roma ha confermato quanto già stabilito in via provvisoria nel 2023, disponendo che i preziosi orologi restino a disposizione di entrambi gli ex coniugi. La decisione, ancora interlocutoria e non definitiva, non ha chiarito a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il giudice conferma: “Affido condiviso” per i Rolex di Blasi e Totti

