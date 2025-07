Report Ue sullo Stato di diritto | le raccomandazioni all’Italia

La Commissione europea ha presentato il sesto rapporto sullo Stato di diritto nell’UE, un'importante bussola che traccia i rischi e le soluzioni per rafforzare i diritti dei cittadini. Per l’Italia, il messaggio è chiaro: è urgente adottare la proposta legislativa sui conflitti di interesse, un passo fondamentale per garantire trasparenza e integrità nel nostro sistema democratico. È ora di agire, perché la qualità della democrazia si costruisce giorno dopo giorno.

La Commissione europea ha diffuso il sesto rapporto sullo Stato di diritto nell’Ue, che ha l’obiettivo di individuare i rischi, sviluppare soluzioni e fornire un supporto mirato e tempestivo per rafforzare la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini dei Paesi membri. Per quanto riguarda l’ Italia, l’esecutivo Ue raccomanda a Roma di adottare «la proposta legislativa pendente in materia di conflitti di interessi» e «meccanismi che assicurino un finanziamento dei media adeguato per l’adempimento della loro missione di servizio pubblico e per garantirne l’indipendenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Report Ue sullo Stato di diritto: le raccomandazioni all’Italia

