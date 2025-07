ssc napoli parte la campagna abbonamenti 2025 2026

La SSC Napoli lancia la campagna abbonamenti 2025/2026, intitolata “T’appartene”, invitando i tifosi a garantire il proprio posto nel prossimo emozionante campionato. Dopo un'annata indimenticabile che ha visto il Maradona esplodere di gioia e portare il quarto Scudetto, ora è il momento di rinnovare il legame con la squadra. Non perdere l’occasione: assicurati subito il tuo abbonamento e vivi ancora una volta la magia del calcio azzurro!

La SSC Napoli ha dato il via alla campagna abbonamenti stagione 20252026 “T’appartene”. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro. SSC Napoli: “Assicurati ora il tuo posto per la nuove stagione!” Così la Società partenopea: “Nella stagione 20242025, il Maradona è stato uno spettacolo unico che ha accompagnato i nostri Campioni al 4° Scudetto. In tantissime occasioni trovare un biglietto è stato difficile: assicurati ora il tuo posto per la nuova stagione! A partire da giovedì 10 luglio, sarà possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 20252026. I primi giorni di vendita saranno riservati ai nostri Abbonati 2425 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Campioni AG4IN” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com