Lucio Corsi in gara La profezia nella serie di Verdone | Un classico

Dalla fiction alla realtà, da Carloa Carlo Conti:arriva sul palco dell'Ariston e, questa volta, fa sul serio. Il cantautore toscano, recentemente tornato con il singolo "Tu sei il mattino" per Sugar Music, è tra i Big inal prossimo Festival di Sanremo 2025. Curiosamente, la sua partecipazione era stata anticipatafinzione televisiva., infatti, fa parte del cast della terza stagione di "Vita da Carlo", ladi Carlodisponibile in esclusiva su Paramount+. In questo nuovo capitolo,interpreta il ruolo del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, decidendo di puntare proprio su. Quello che sembrava solo un colpo di scenafiction si è trasformato in una realtà concreta:sarà davvero uno dei protagonisti della kermesse musicale.