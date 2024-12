Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: lotta totale nella sesta partita! Battaglia mentale verso la quarantesima

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:12 Estremamente precisoqui, 32. De2 è l’idea che più riesce a mantenere in quasi equilibrio la situazione. Rimane da capire con quale Torre scenderàa coprire la calata della Donna.13:11 32. Td4 compare sullaera!semplicemente raddoppia l’attacco sul pedone e4, e adesso bisogna vedere come agiràperché sarà obbligato a giocare in modo attivo.13:10adesso sta davvero bene, e ha una gran quantità di mosse che possono tenerlo in posizione vantaggiosa. Molto interessante può essere far penetrare la Torre in quarta traversa, se non addirittura in settima, quella che storicamente significa pressione.13:08 Con 19’03” rimasti sull’orologio e oltre 18 minuti di riflessione,gioca 31.